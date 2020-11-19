محامي ترامب: 15 ألف شخص صوتوا مرتين بالانتخابات الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

أعطى رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب عددًا من الأمثلة التي توضح عمليات التزوير في الانتخابات الأمريكي والتجاوزات التي حدثت أثناء عمليات الفرز والتصويت بالبريد قائلاً: "المثال الأول الذي هو أن المراقبين الجمهوريين منعوا من الوصول للمواقع للمراقبة.. المثال الثاني هو المعاملة غير المتكافئة لمعالجة أوراق الاقتراع في المقاطعات الديمقراطية مقابل المقاطعات ذات الاتجاه الجمهوري" وأضاف: "المثال الثالث هو أن 15000 شخص في بيتسبرج قد حصلوا على بطاقات اقتراع مؤقتة بعد اكتشافهم أنهم أدلوا بالفعل بأصواتهم عبر البريد"

وقال جولياني: "هذا ما نسميه الدليل الظرفية للاحتيال، والدليل المباشر على الاحتيال هم الأشخاص الذين سيشهدون على ذلك في الواقع وهذا ما حدث لهم. بالإضافة إلى 50 إلى 60 شاهدًا على الطريقة التي عوملوا بها ولم يُسمح لهم بتفتيش بطاقات الاقتراع".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويواصل ترامب حملته القانونية متحديًا فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.

كانت قد قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترامب تخلى عن خطته للفوز بإعادة انتخابه من خلال استبعاد عدد كافٍ من الأصوات لعكس انتصارات جو بايدن فى ولايات رئيسية. وبدلا من ذلك ركز على هدف يبدو بعيد المنال بنفس القدر، وهو تأخير العد النهائى لفترة كافية للتشكيك فى فوز بايدن.