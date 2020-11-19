محامى ترامب: عدد المخالفات وجرائم التزوير فى فيلاديفيا تملأ مكتبة ضخمة

كتبت: نهال أبو السعود

قال رودى جوليانى، محامى حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى يعقد الآن فى واشنطن، إن هناك الكثير من المواطنين الأمريكين الذين وصفهم "بالشجاعة والصدق" تقدموا بالإبلاغ عن مخالفات حدثت فى الانتخابات وعمليات الفرز فى الولايات والمدن الضخمة خاصة تلك التى يسيطر عليها الحكام الديمقراطيين.

وأضاف جوليانى: "عدد المخالفات التى حدثت في ولاية فيلاديلفيا من الممكن أن تملأ مكتبة كبيرة.. أنتم تعلمون تاريخ فيلاديلفيا فى التزوير أنها ليست المرة الأولى".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تويتر، إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس. ويواصل ترامب حملته القانونية متحديا فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.

ولم يوضح ترامب من من محاميه سيرأس المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش لكنه أشار إلى أنهم سيمهدون "طريقا واضحا جدا ويعتد به للفوز" الذي قال أغلب الخبراء القانونيين إنه أمر مستبعد.

وكانت قد قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترامب تخلى عن خطته للفوز بإعادة انتخابه من خلال استبعاد عدد كاف من الأصوات لعكس انتصارات جو بايدن فى ولايات رئيسية. وبدلا من ذلك ركز على هدف يبدو بعيد المنال بنفس القدر، وهو تأخير العد النهائى لفترة كافية للتشكيك فى فوز بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة ترامب حولت أمس، الأربعاء، 3 مليون دولار إلى مسئولى الانتخابات فى ولاية ويسكونسن لبدء إعادة فرز الأصوات فى أكبر مقاطعتين فى الولاية. وطلب محاميه الشخصى رودولف جوليانى، الذى تولى مسئولية الفريق القانونى من قاض فيدرالى النظر فى أمر الهيئة التشريعية التى يسيطر عليها الجمهوريون فى ولاية بنسلفانيا باختيار ناخبى الولاية. وحرض ترامب، بحسب ما تقول الصحيفة، مجموعة من المشرعين الجمهوريين فى ميتشيجان، الذين يضغطون من أجل مراجعة التصويت هناك قبل المصادقة عليه.