محامى الشيطان.. البرازيل تفكك خلية محامين قادوا بزنس لعصابات المافيا

كتبت فاطمة شوقى

فككت السلطات البرازيلية شبكة من المحامين اليوم الأربعاء ساعدت (PCC) أكبر فصيل إجرامى فى البلاد، كوسطاء فى دفع الرشاوى وعملوا كمراسلين للعصابة، من بين وظائف أخرى.

ونفذت الشرطة ومكتب المدعى العام فى ساو باولو 13 أمرًا بالسجن و23 مداهمة ضد "الخلية القانونية" التابعة للجنة مكافحة الفساد، وتلك المنظمة ظهرت فى التسعينيات فى سجون ساو باولو وكانت مكرسة بشكل أساسى للاتجار بالمخدرات.

وبحسب التحقيق استعان PCC بسلسلة من المحامين للتحايل على ضوابط السجون، حيث إن بعض قادتهم في السجن، وللتمكن من التواصل مع بقية أفراد العصابة بحرية، من أجل مواصلة تطوير أنشطتهم غير المشروعة، وفقا لصحيفة "ميلينيو" الإسبانية.

وبدأوا في استخدام هذه الطريقة بعد في 13 فبراير 2019 ، وتم نقل العديد من أباطرة المخدرات من العصابة إلى سجون اتحادية مشددة الحراسة في بورتو فيلهو وموسورو وبرازيليا.

وقالت النيابة العامة في بيان "الهدف الرئيسي من النقل هو منع قادة الفصيل من الاستمرار في نقل الأوامر من داخل السجون".

وبحسب مكتب المدعي العام ، استعان واحد على الأقل من أعضاء الطبقة العليا ، الملقب بأرماني ، بمحامين من مناطق مختلفة من الأراضي البرازيلية "لغرض رئيسي هو السماح لرؤساء لجنة مكافحة الفساد في السجن بمواصلة التواصل مع أعضاء الجماعة بشكل عام"، مضيفا "من خلال المواعيد وجها لوجه ، نقل المحامون المعينون المعلومات إلى القادة وتلقوا الأوامر التي كان يجب نقلها إلى مجرمين آخرين".

كما توسط المحامون في دفع رشاوى لرجال الشرطة ، وطالبوا بدفع الديون ، بل ونقلوا "تهديدات بالقتل"، وصل تورط المدافعين إلى الحد الذي جعلهم أحيانًا "ينخرطون في نزاعات تم حلها من خلال نظام الانضباط الخاص بالفصيل".

وتعتبر جماعة PCC أقوى فصيل إجرامي في البرازيل ، وقد انتشر في السنوات الأخيرة شبكات تهريب المخدرات في جميع أنحاء البلاد ، وكذلك في الخارج، ويُزعم أن المجموعة يقودها من السجن ماركوس ويليانس هيرباس كاماتشو ، المحتجز في سجن شديد الحراسة في البرازيل.