محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل انفجار خط الغاز

شمال سيناء - محمد حسين

كشف اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل انفجار خط الغاز بالمحافظة، والسيطرة على النيران بعد إغلاق المحابس الرئيسية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعلن أنه تم السيطرة علي النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة غرب العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.

وأضاف المحافظ، أن التفجير لن يؤثر علي إمدادات الغاز إلي المحطة البخارية بالمساعيد، وإلى مساكن المواطنين بمدينة العريش وإلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلي التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار، والتي قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة علي الحريق، مؤكدًا علي أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية.

ولفت المحافظ إلي أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط لموقع التفجير .