محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أيمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والإدارة المالية.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال عرض موجز من أحد المختصين آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالزهور والضواحى وبورفؤاد والمنطقة الصناعية، مشددا على إزالة أى عقبات والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحى وفقا للجدول الزمنى المحدد بأعلى درجة من الكفاءة فى إطار تنمية المشروعات الخدمية التى تشهدها المحافظة حاليا .

وناقش المحافظ عدد من المقترحات بشأن توسعة وتطوير بعض محطات الصرف الصحى بنطاق المحافظة وأهمها مشروعات الصرف بالمنطقة الصناعية بما يضمن استيعاب الضغط الناتج عن المشروعات الصناعية والسكنية الجديدة، ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى، موجها كافة الجهات المعنية بالتنسيق الدائم و تذليل أى عقبات للانتهاء من المشروعات الحالية، بالإضافة إلى إعداد بريزنتش خاص بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة الجارى تنفيذها و المقترح تطويرها للعرض على وزير الإسكان، لتقديم الدعم اللازم لتطوير مشروعات الصرف بالمحافظة.