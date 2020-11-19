محافظ بورسعيد: بدء رصف طريق "أم خلف" جنوب المحافظة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء رصف ورفع كفاءة طريق "أم خلف" جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق فى مختلف أحياء المحافظة، مؤكدا أن أعمال التطوير التى يشهدها طريق "أم خلف" تعد الأولى من نوعها فى المنطقة، وتأتى بالتزامن مع عدد من المشروعات القومية التى يشهدها جنوب بورسعيد.وأكد المحافظ أن طريق "أم خلف" سيشهد أعمال رفع كفاءة على درجة عالية، للتيسير على المواطنين فى هذه المناطق، لافتا بأن محافظة بورسعيد نالت نصيب كبير من مشروعات تطوير الطرق فى الآونة الأخيرة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية والطفرة فى المجالات الاقتصادية والسياحية وغيرها لتحقيق كافة أوجه التنمية بالمحافظة.