محافظ بنى سويف : تلقينا 113 ألف و337 طلب تصالح حتى الآن

بنى سويف هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 113 ألف و337 طلبا، وذلك بعد أن تقدم اليوم 246 مواطنا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، منوها عن استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية التى تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومى الجمعة والسبت"، لتلقى طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى فى 30 نوفمبر 2020.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ فى الطلبات وفقًا للقانون.