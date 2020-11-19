محافظ بنى سويف : ترميم وإصلاح طريق قرية الفقيرة بعد تضرره من الأمطار

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف تقريراُ من مديرية الطرق والنقل بشأن الإجراءات والأعمال التى تم تنفيذها لترميم وإصلاح وصلة طريق قرية الفقيرة التى تربط القرية بمنطقة سد وادى الفقيرة بمركز ببا،بعد تضررها فى موجه الطقس السئ وتداعيات تدفق مياه السيل القادمة من سلاسل جبل البحر الأحمر فى طريقها لمخر سيل وادى فقيرة.

وتبين من التقرير الذى أعده المهندس ناصر فراج مديرعام الطرق،أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ"خلال تفقده للوضع بمخر السيل" بسرعة إصلاح وترميم الطريق وتأهيل مواسير الناقلة لمياه السيل إلى مجرى نهر النيل،حيث وجه المحافظ بتنفيذ الحلول الفنية اللازمة لأعمال ترميم الأجزاء المتهالكة وإعادة تخطيط الطريق عقب الانتهاء من الأعمال.

وتضمنت مراحل التنفيذ البدء بأعمال حفر أمام مخر السيل وقطع الطريق أمامه لتركيب خطوط 4 مواسير خرسانية بأقطار كبيرة، وتبعتها أعمال صب خرسانة عادية فى الأرضية قبل تركيب المواسير"التى تم تغليفها بالخرسانة"لنقل المياه من الوادى إلى مخر السيل أسفل الطريق ،فيما تم عمل حوائط من الدبش على جانبى الطريق لتقويته وللحفاظ على الزراعات القريبة منه،ثم القيام بعملية الردم بالمواد المحجرية وتعلية الطريق.