محافظ القليوبية يقود حملة لازالة الإشغالات والمخالفات بشبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة لمدينة شبين القناطر حملة إشغالات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهي والكافتيريات والأكشاك والمنشآت التجارية غير المرخصة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط بشوارع مدينة شبين القناطر.

وشارك بالحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد سيد محمد مأمور مركز شرطة شبين القناطر، والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق.

وتم خلال الحملة إغلاق عدد من المقاهي غير المرخصة ووضع الشمع الأحمر عليها، كما تم رفع كافة محتويات المقاهي المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات، كما تم إزالة عدد من المنشآت التجارية المخالفة من بينها ملاهي أطفال وكافتيريات وأماكن للتصوير وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ، أن الحملة جاءت استجابة لشكاوي المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فورى للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، أن هناك تعاون كبير بين مديرية الأمن وجميع قيادات وأفراد الشرطة بالمركز والمدينة فى عودة الانضباط بالشارع وضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على السيولة المرورية بمدينة شبين القناطر.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل يومي لعدم عودتها مرة أخرى، كما سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.

جانب من الحملة



خلال الحملة



متابعة أعمال الحملة