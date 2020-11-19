محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون لفتح 50 فصلا لمحو الأمية.. صور

توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصول لمحو الأمية توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصول لمحو الأمية



توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصول لمحو الأمية



توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصول لمحو الأمية



توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصول لمحو الأمية

كان محافظ الفيوم، قد استقبل الدكتور عاشور العمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، خلال زيارته لمحافظة الفيوم لتوقيع عدة بروتوكولات لمحو الأمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ سعد سيد أمين مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية، استعرض خلال اللقاء، خطة الهيئة لمحو الأمية بمحافظة الفيوم، كما تحدث عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجامعة الفيوم، إيمانا بأهمية دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فضلا عن المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية.وأشاد رئيس الهيئة، بدور محافظ الفيوم وجهوده المستمرة فى دعم برامج التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ومختلف القطاعات، فضلا عن دعمه الكامل لفرع الهيئة وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العمل لإنجاح خطط محو الأمية بالمحافظة وتحقيق النتائج المستهدفة.ومن جانبه، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه الكامل برئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أرض المحافظة، لبدء تنفيذ هذه التجربة الرائدة لمحو الأمية بالمحافظة من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون تستهدف فتح عدة فصول لمحو الأمية، لما تمثله هذه القضية من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري.وأكد "الأنصاري" أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية 2020/2030 مشيداً بتجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية.عقب اللقاء سلم الدكتور عاشور العمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، درع الهيئة، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقديراً لجهوده في دعم محو الأمية على أرض المحافظة.