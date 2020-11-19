محافظ الفيوم وأمين عام "القومى للطفولة والأمومة" يفتتحان مدرسة شكشوك

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، مدرسه شكشوك الابتدائية بمركز أبشواى بعد رفع كفاءتها.

شهد الافتتاح مارتينو ميلى مدير مكتب التعاون الإيطالى بالقاهرة، وجيرمى هوبكنز مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور ناصر مسلم منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورة أميمه عباس وكيل وزارة الصحة، و محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، عددا من الفصول الدراسية، ودورات المياه، حيث تضم المدرسة 29 فصلاً بإجمالى 980 تلميذ وتلميذه.

من جهته أعرب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، لمحافظة الفيوم، مؤكداً أن المجلس له دور كبير فى دعم برامج حماية الطفولة على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن أعمال تطوير قرية شكشوك تشمل أيضاً التأهيل المجتمعى للقرية بالكامل.

كما التقى المحافظ عددا من أهالى قرية شكشوك واستمع لشكواهم بشأن عدم توصيل الصرف الصحى لمناول القرية وغرق بعض الشوارع بالمياه، وأعلن المحافظ أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية خلال شهر من الآن، وخلال عامين سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى لجميع منازل شكشوك، كما وجه رئيس مدينة أبشواى بالتنسيق مع شركة مياه الفيوم، لاستخدام جميع سيارات الكسح التابعة لمركزى أبشواى وسنورس والسيارات التابعة لشركة المياه بالمركزين، لكسح المياه المتجمعة بشوارع القرية، وفيما يخص بحيرة قارون أكد المحافظ أن الحياة الطبيعية ستعود لبحيرة قارون خلال أقل من ثلاث سنوات، فى إطار اهتمام الدولة بتنمية المحافظة وإعادة التوازن البيئى للبحيرة.

فيما أشارت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه تم اختيار 50 قرية بالتعاون مع محافظة الفيوم، بناءً على مؤشرات وخصائص سكانية، لتنفيذ برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، وذلك بالشراكة مع الحكومة الايطالية، استناداً إلى الدراسات الميدانية التى تم إعدادها لتحديد المشكلات التى تواجه هذه القرى، ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

وأضافت "السنباطي" أن احتفالية اليوم تشمل تنظيم قافلة طبية لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما سيتم الإعلان عن تدشين قرية شكشوك كأول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.