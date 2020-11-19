محافظ الغربية يفتتح عددا من المنشآت التعليمية والرياضية بقرى سمنود وقطور

وفي نفس السياق افتتح المحافظ عدداً من المنشآت التعليمية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدأت بافتتاح مدرسة زكى شعراوي للتعليم الأساسي بقرية الناوية والتي تتكون من 22 فصل بتكلفة 10 مليون و960 ألف جنيه، حيث تابع المحافظ انتظام الدراسة بالفصول واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تفقد غرف العزل الطبي، المكتبة، المعامل، قاعات الأنشطة، وشاهد عرضاً فنياً من فرقة المسرح بالمدرسة.



وافتتح المحافظ مدرسة محمود البسيوني للتعليم الأساسي بقرية الناصرية والمكونة من 22 فصل دراسي بتكلفة 8 مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه، تلاها افتتاح مدرسة ميت حبيب الثانوية والتي تتكون من 18 فصل بتكلفة تسعة مليون و28 ألف جنيه، ووجه المحافظ التهنئة للطلاب متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتفوق.



كما افتتح المحافظ مبنى الإدارة التعليمية بمدينة سمنود والمكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية ومقام على مساحة 450 م بتكلفة إجمالية 8 مليون و289 ألف جنيه.



وخلال الافتتاح قدم الطلاب عرضاً فرعونياً عن التاريخ المصري، تفقد بعدها المحافظ عدداً من المكاتب الإدارية، مؤكداً على العاملين بالحفاظ على الشكل الجمالي للمبنى، وتحفيزهم على تأدية رسالتهم السامية التي تبنى عليها كافة جهود التنمية من أجل بناء الوطن ورفعته.



واختتم المحافظ الجولة بافتتاح مسجد التقوى بقرية العتوه البحرية بمركز قطور، حيث أدى صلاة الظهر بالمسجد بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية، ثم استمع إلى شرح تفصيلي من الشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية الذي أوضح أن المسجد تم إنشاءه على مساحة 800 متر خلال عام بتكلفة 6 ملايين جنيه ، وبه دور مخصص لمصلى السيدات.