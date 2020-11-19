محافظ البحيرة : مراجعة تراخيص ووسائل الأمان بالمعديات وإيقاف معدية مخالفة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إيقاف ومصادرة الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها والتأكد من تواجد صاحب المعدية والمسئول عن تشغيلها بصفة مستمرة مع التأكيد على إيقاف عمل جميع المعديات فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .

وتنفيذاً لتلك التوجيهات نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية بنطاقها للتأكد من سريان رخصة الملاحة وسلامتها وصلاحيتها وإلتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة مع توافر وسائل الإنقاذ داخلها.

أسفرت الحملة عن إيقاف عمل معدية (قارب) غير مرخص على الرياح الناصرى بين كوبرى عمر شاهين وكوبرى منشأة عامر بوحدة أم صابر غير مطابقة للمواصفات وتم مصادرة معدات التشغيل والتحفظ على المعدية حفاظا على سلامة المواطنين .