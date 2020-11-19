اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يطلق مشروع إشارات مرور بطريق وادى القمر بالعجمى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:47 م
محافظ الإسكندرية يطلق مشروع إشارات مرور بطريق وادى القمر بالعجمى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، إشارة بدء تنفيذ مشروع عدد من إشارات المرور بتقاطع مثلث الشركات بمنطقة وادى القمر بنطاق حى العجمى بالإضافة إلى تطوير الميدان ، والبدء فى تنفيذ حل لمشكلة صرف مياه الأمطار بالمنطقة ، يأتى التطوير من قبل شركات اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه .

واشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن المحافظ تقدم بالشكر للمشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التى تقوم بها شركات البترول والتعاون الدائم مع المحافظة، لافتا إلى أن الشركات تشارك فى تنفيذ العديد من المشروعات، إلا أن مشروع اليوم يعد من أفضل المشروعات التى تحتاجه المواطنين بالمنطقة ويعمل على تنظيم حركة المرور فى جميع الطرق المؤدية للمنطقة .

وأشار الشريف إلى أن إنشاء منحدر لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار التى تتعرض لها المنطقة كل عام ، هو أهم ما فى المشروع ، مطالبا بإنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورا ملموسا، والعمل على حل مشكلة بمنطقة سكنية هامة ويوجد بها العديد من المصانع والشركات .

 

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