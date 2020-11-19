محافظ أسيوط يزور مدرسة السلام الحديثة ويعلن فتح فصل جديد لاستيعاب الأطفال

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وضع حلول عاجلة لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس بالإضافة إلى الموافقة على فتح فصل جديد بمدرسة السلام الحديثة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة "kg1" بالإضافة إلى القاعات التي تم فتحها ببعض المدارس تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدرسة السلام الحديثة المشتركة اليوم ولقائه القس باسم بشرى أمين عام مدارس سنودس النيل الانجيلي والقس يوسف طلعت المستشار القانوني للمدارس ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وإيمان زاهي مدير مدرسة السلام الحديثة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وخاصة مع الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على فتح فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمدارس السلام مع دراسة إمكانية فتح فصول جديدة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك معلنًا تذليل كافة العقبات لمساعدة مدارس سنودس النيل في التوسع في انشاء مدارس جديدة وفقًا لإمكانياتها المتاحة مع بحث امكانية إنشاء مدارس لها بمدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها وتخفيف الضغط على المدارس التجريبية والمتميزة بالمدينة وتحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص.

وأشار المحافظ إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور وبحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال ووضع حلول جذرية لها وتم الموافقة على فتح فصول جديدة ببعض المدارس وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لسد العجز واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين فضلًا عن مخاطبة مديرى المدارس الخاصة بواسطة إدارة التعليم الخاص بالمديرية لفتح فصول جديدة واستيعاب الطلاب الجدد وذلك بناء على تقرير اللجنة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية كنواة لمدرسة رسمية لغات وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبد اللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات سيتم إنشاؤهما ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية ودخولهما الخدمة للعام الدراسي 2021/2022 ويتم نقل الطلاب إليهما، لافتًا إلى إنه قام بوضع حجر أساس أعمال إنشاء مدرستي 30 يونيو والتجاريين الرسميتين للغات بحي غرب أسيوط تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021/2022 لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" وسد العجز في المدارس التجريبية والرسمية بالمحافظة مع تزايد الإقبال الكبير عليها من الطلاب، حيث تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط، والتي سيتم إنشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة كما تم وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة موجهًا قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.



لقاء محافظ أسيوط بأمين عام مدارس سنودس النيل الانجيلي



لقاء محافظ أسيوط بأمين عام مدارس سنودس النيل الانجيلي