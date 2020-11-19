محافظ أسوان يطلق فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال 2020

أسوان - صلاح المسن

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الجلسة الإفتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادسة، وذلك بحضور ممثلى الوزارات ، و المنظمات الدولية ، بالإضافة إلى 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة ،فى أكبر تجمع لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والعالمية والتمويلية وتحت عنوان " فجر جديد للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، بحرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الإبتكارية للشباب ، وخاصة مع إهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع ، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة ، وأيضاً لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومى وهو الذى يتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولفت إلى أن ذلك يعد منهج وأسلوب عمل هنا في أسوان التى نعمل جاهدين لوضعها على الخريطة العالمية من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤى بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية فى مختلف مجالات التطوير والتجميل ، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة والتى تستحق أن تكون في المقدمة دائماً، والجدير بالذكر بأنه تم تنظيم معرض بكره أحلى للأعمال اليدوية والحرف البيئية من منتجات النخيل والجلدية ، كما تم بث فاعليات المؤتمر من القاعة الرئيسية لقاعات أخرى فرعية لتحقيق التباعد وتطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد إنتشار فير وس كورونا كوفيد 19.

وساهمت قمة ريادة الأعمال على مدار ألـ 6 سنوات الماضية فى خلق 15 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بإستثمارات 150 مليون جنيه ، فيما وصلت عدد الشركات الناشئة والحاضنة لهذه المشروعات إلى 402 شركة بإستثمارات وصلت إلى 3 مليار جنيه بتمويل غير تقليدى مما ساهم فى زيادة الدخل لأصحاب هذه المشروعات وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بالشراكات بين المؤسسات الدولية والمحلية والتمويلية من أجل تعزيز فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.