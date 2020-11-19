مباحث القاهرة تستمع لأقوال الشهود والمشرفين بحادث انقلاب أتوبيس على الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان والسائق والمشرفين، لكشف ملابسات واقعة انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدائرى في تقاطعه مع الأوتوستراد، مع تواجد الخدمات المرورية بالمكان.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل عدد 3 مشرفين و43 طفل مرحلة ابتدائي وإعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة، ما أدى لإصابة 3 أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.