مباحث الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، وبحوزته (عملات محلية وأجنبية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.