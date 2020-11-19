ماكرون يشدد على أهمية العودة الآمنة للنازحين من إقليم كاراباخ

كتب أحمد عرفة

شدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على أهمية العودة الآمنة للنازحين من إقليم كاراباخ، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ورغم الترحيب العالمى باتفاق وقف إطلاق النار فى إقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، إلا أن روسيا وجهت اتهامات خطيرة لواشنطن وبعض الدول الأوروبية بمحاولة إفساد هذا الاتفاق، فى ظل مساعى موسكو زيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية إلى الإقليم.

وفى هذا السياق، اتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ، الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاءها بأوروبا بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في كاراباخ، فيما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مستعدون لزيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ بعد موافقة أذربيجان وأرمينيا إذا تطلب الأمر ذلك.