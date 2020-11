لقطات جديدة تظهر لحظة انفجار بركان سترومبولى فى إيطاليا.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو جديد، لحظة انفجار بركان سترومبولي "عالي الكثافة" في إيطاليا، والذي يعد من أنشط البراكين على مستوى العالم، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للحظة ثوران البركان وانفجاره بصورة رهيبة وخروج عمودا من الرماد والحطام على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء، وارتفع الدخان حوالي 328 قدما في الهواء، وسجلت الكاميرات القريبة لحظة انفجار البركان بالرماد من فهوته.

An explosion was reported on the top of the Stromboli Volcano in Italy, captured by surveillance cameras, as streams of lava ran down from its craters.



The volcano is one of the most active on Earth. https://t.co/JPwAK4kLh1 pic.twitter.com/jEOlhrWxwP