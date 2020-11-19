لقطات جديدة تظهر لحظة انفجار بركان سترومبولى فى إيطاليا.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو جديد، لحظة انفجار بركان سترومبولي "عالي الكثافة" في إيطاليا، والذي يعد من أنشط البراكين على مستوى العالم، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للحظة ثوران البركان وانفجاره بصورة رهيبة وخروج عمودا من الرماد والحطام على ارتفاع مئات الأقدام في الهواء، وارتفع الدخان حوالي 328 قدما في الهواء، وسجلت الكاميرات القريبة لحظة انفجار البركان بالرماد من فهوته.

An explosion was reported on the top of the Stromboli Volcano in Italy, captured by surveillance cameras, as streams of lava ran down from its craters.



The volcano is one of the most active on Earth. https://t.co/JPwAK4kLh1 pic.twitter.com/jEOlhrWxwP — ABC News (@ABC) November 16, 2020

وقام فريق من المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بتشغيل كاميرات تحيط بقمة البركان وضبط الانفجار، الذي وقع خلال في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، وتُظهر اللقطات سحابة سوداء تنطلق بعنف من فتحة البركان، يتبعها دخان بني وأحمر ينزلق من منحدر الجبل.



لحظة انفجار بركان إيطالى

وفي وقت سابق، شهد بركان سترومبولي في إيطاليا، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حالة من النشاط خلال الليلة الماضية، ورصدت كاميرا أحد السكان القريبين من بركان سترومبولي ويقع في جزيرة صقلية، تناثر كميات كبيرة من الرماد خارج فوهته، وأعادت شبكة "روسيا اليوم"، عرض فيديو لتغطية السماء بالدخان الصاعد من البركان، حيث ارتفعت كميات كبيرة من الدخان والرماد إلى الجو.

ولا يعد هذا الثوران الأول لبركان سترومبولي، حيث ذكرت قناة يورو نيوز، في يوليو الماضي، أن بركان سترومبولي في جزيرة صقلية الإيطالية شهد انفجارين شديدين بحسب تسجيلات معهد العلوم البركانية في مدينة كاتانيا، حيث يعد سترومبولي واحداً من بين البراكين القليلة حول العالم المستمرة انفجاراتها منذ حوالي 2500 عام.

ووفقا للقناة، وقع الانفجاران خلال منتصف الليل، بحسب المعهد ويبلغ ارتفاع قمة البركان حوالي ألف متر مما يمكن من رؤية ومتابعة انفجارات فوهته من على مسافات بعيدة ويفتخر سكان الجزيرة بعلاقتهم الخاصة بالبركان الذي صارت مشاهدته جزءاً من أنشطتهم اليومية.