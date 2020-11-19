لحظة استخراج رفات سيدة ضحية سفاح الجيزة من أسفل عقار بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

حصل "اليوم السابع"، على فيديو لحظة استخراج رفات سيدة قتلها سفاح الجيزة، ودفنها أسفل أحد العقارات بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية. كانت قد استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، رفات وهيكل عظمى خاص لسيدة ضحية سفاح الجيزة، تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، لكتابة تقرير الصفة التشريحية وإجراء تحليل البصمة الوراثية للسيده التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها.

وكان سفاح الجيزة قام بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.

اصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.

وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.