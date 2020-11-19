كامالا هاريس توجه رسالة إلى الأمريكيين: معا نبدأ اجتثاث قوى الظلام

كتب محمد سعودي

وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين، مساء الأربعاء، مؤكدة أن بايدن شدد على أنه لن يكون هناك مكان للكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غردت عبر تويتر موضحة: "الرئيس المنتخب جو بايدن، كان واضحا أنه لا مكان للكراهية في أمريكا. معًا سنبدأ في اجتثاث قوى الظلام وتعافى أمتنا".



كاملا هاريس عبر تويتر

وكامالا هي سياسية ومحامية أمريكية شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، وهي أيضًا نائبة جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وُلِدت هاريس في أوكلاند في كاليفورنيا،لأبوين مهاجرين، من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي، وتخرجت من جامعة هوارد وجامعة كاليفورنيا من كلية هيستينجز للقانون، بدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو، و انتُخِبت في عام 2003 مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، وانتُخِبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2010 وأُعيد انتخابها في عام 2014.

وهزمت هاريس لوريتا سانشيز في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2016، لتصبح ثانى أمريكية من أصل أفريقي وأول أمريكية من جنوب آسيا تعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي.