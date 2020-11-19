اليوم السابع
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قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها الـ78..صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:43 م
قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها الـ78..صور يوم الصواريخ والمدفعية الروسية
وكالات

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تحتفل روسيا، اليوم 19 نوفمبر، بيوم قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، حيث تم إعلانه عيدا رسميا للقوات بعد نجاح الهجوم المضاد للجيش الأحمر خلال معركة ستالينجراد في عام 1942، الذي بدأ بقصف مدفعي هائل.
 
 
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وبهذه المناسبة تحدّث، يوم أمس، قائد قوات الصواريخ والمدفعية، الجنرال ميخائيل ماتفييفسكي، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" حول تعزيز القدرات القتالية لمدفعية الجيش الروسي.
 
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وأشار الجنرال ماتفييفسكي إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية تملك الأسلحة الحديثة التي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي أسلحة قوات الصواريخ والمدفعية من 25 في المئة في عام 2012 إلى 60 في المئة حاليًا.

ويحتفل بهذا اليوم سنوياً في روسيا، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو 2006.
 
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