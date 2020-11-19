قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة الداعشى المتهم بالهجوم على نقطة الضواحى

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزه، اليوم الخميس، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها سماع الشهود في محاكمة الداعشى المتهم بالهجوم على قسم الضواحى، محاكمة مالكة نادٍ صحة بتهمة التسبب في وفاة فتاتين، نظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات.

الهجوم على نقطة الضواحى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثالث جلسات محاكمة الداعشي المتهم بـ"الهجوم على نقطة شرطة الضواحي".

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي بأن انضم الي الجماعة المسماة " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة مالكة نادٍ صحة بتهمة التسبب في وفاة فتاتين

تنظر محكمة جنح النزهة، محاكمة مالكة نادٍ صحي بالنزهة، بتهمة الإهمال الذى تسبب فى وفاة فتاتين عقب اشتعال حريق داخل المنشأة غير المرخصة.

وفجر مسئول الحى مفاجأة بشأن الحادث، منها أن النادى الصحى الذى وقع فيه الحريق تم غلقه سابقًا فى شهر ديسمبر الماضى، ولكن صاحبته قامت بفتحه مرة أخرى بالمخالفة لقرار الغلق.

نظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة.