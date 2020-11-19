قافلة جامعة سوهاج البيطرية تفحص وتعالج ٩٤٥ حالة بمركز المنشاة.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية بقرية أولاد علي بمركز المنشاة وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومركز بحوث صحة الحيوان وأشراف الوحدة المحلية بقرية الدويرات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 945 حالة حيوان، حيث تم تقديم الخدمة العلاجية مجانية من كشف وعلاج لجميع الحالات.

وأكد عزيز، أن الجامعة تحرص على القيام بدورها المجتمعي في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، وتدريب طلابها على كيفية التعامل مع الحالات المرضية للحيوانات وطرق التواصل مع المربين وأصحاب الحالات، وذلك لتأهيليهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية والمشرف على القوافل البيطرية، أنه خلال القافلة تم علاج عدد من الحالات تنوعت بين حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، الي جانب إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفاً انه تم ايضا علاج الطفيليات الخارجية بالرش والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الطفيليات وعلاج حالات العقم واجراء عمليات الجس والعمليات الجراحية والكشف على الطيور وعلاجها.

والجدير بالذكر أنه شارك بالقافلة 25 طالب وطالبة من الفرق النهائية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الي جانب باحثين من معهد بحوث صحة الحيوان والاطباء بمديرية الطب البيطري.



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية