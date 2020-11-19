اليوم السابع
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قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: نشاط إيران الخبيث يزعزع استقرار العالم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:47 م
قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: نشاط إيران الخبيث يزعزع استقرار العالم الجيش الامريكى
كتب أحمد عرفة

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أكد قائد القيادة الوسطي بالقوات الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن نشاط إيران الخبيث يزعزع الاستقرار ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع، وفقا لمصادر إعلامية.

ويواجه الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن، عقبات متزايدة حيال إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران في الوقت الذي تستغل فيه إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيامها الأخيرة في البيت الأبيض في بذل محاولات لتعزيز ما يوصف بحملة ممارسة "أقصى درجات تضييق الخناق على طهران".

وأشارت مصادر أمريكية، اليوم، الخميس، إلى أنه ومع تبقي نحو شهرين في رئاسة ترامب هناك تقارير تفيد بأنه يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، بعد أن أكد المفتشون الدوليون تضخم إمدادات إيران من الوقود النووي منذ انسحاب ترامب من الاتفاق.

 

 

 


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