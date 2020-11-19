فيديو جديد لسفاح الجيزة يرشد عن مكان ضحيته المدفونة بعقار فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

حصل "اليوم السابع"، على فيديو لسفاح الجيزة يرشد فيه عن أماكن ضحاياه إرشاد سفاح الجيزة على مكان دفن ضحيته بمحافظة الإسكندرية، أثناء المعاينة التصويرية التى قامت بها النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة. واصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.

وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.