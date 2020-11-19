فوكس نيوز: شبكة الجزيرة القطرية دفعت آلاف الدولارات لمرشح ديمقراطى فى جورجيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن شبكة الجزيرة القطرية دفعت آلاف الدولارات لمرشح ديمقراطى لمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، بحسب ما كشفت الإفصاحات المالية الخاصة بالرشح جون أوسوف.

وأشارت الشبكة، إلى أن أوسوف كشف عن الأموال فى تحديث فى يوليو الماضى لإقراراته المالية، والتى شملت دخلا من شركة Insight TWI، التى يتولى منصب رئيسها التنفيذى ومديرها الإدارى، وهى مدرجة كشركة إنتاج إعلامى. وبلغ إجمالى التحويلات المالية الواردة فيها 5 آلاف دولار.

وتنتج شركة إنسايت صحافة استقصائية، عادة فى شكل أفلام وثائقية، والتى تحصل عليها فيما بعد شركات أخرى تبث المحتوى.

ورأت فوكس نيوز أن حصول أوسوف على أموال من الجزيرة يعتبر مصدر آخر للقلق من الدخل الخاصة بشركته، مشيرة إلى أن الشبكة القطرية كان محل انتقادات شديدة على مدار السنين. وأوضحت أن الجدل المحيط بالجزيرة بدأ بحقيقة بثها مقاطع فيديو لزعيم القاعدة أوسامة بن لادن فى أعقاب أحداث سبتمبر..وواصلت نهجها حتى فى عام 2019 عندما نشرت فيديو يشككك فى قتل اليهود فى الهولوكوست.

وأشار التقرير إلى ان الإفصاحات المالية لأوسوف تضمن تعاملات مع شبكات أهرى منها بى بى س وسكاى لندن وشركات أخرى فى البرازسل وهولندا والنرويج وأستراليا.

كما كشف منافس أوسوف فى الانتخابات الجمهورى ديفيد بيردسو أن خصمه تلقى أموال أيضا من شركة PCCW فى هونج كونج والتى تمتلك الحكومة الصينية أسهم فيها وكانت تعارض احتجاجات هونج كونج.