فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 368 إصابة.
وأضافت أن 45 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 79817 إصابة تعافى منها 69598 وتوفي 677.
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