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فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:16 م
فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس ‬‬تسجيل 1251‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬

وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 368 إصابة.

وأضافت أن 45 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 79817 إصابة تعافى منها 69598 وتوفي 677.

 


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