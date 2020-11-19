فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس ‬‬تسجيل 1251‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬

وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 368 إصابة.