فرع لجامعة طنطا فى جيبوتى وبروتوكولات تعاون مع السودان فى أول شراكة فى إفريقيا

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن وزارة التعليم العالى الجيبوتية أعربت عن رغبتها فى إقامة شراكة دائمة بين جامعتى طنطا وجيبوتى والاستفادة من خبرة علمائنا ووجهت الدعوة لنا لزيارة جيبوتى لبحث مجالات التعاون الممكنة وتأسيس قسم جامعى فى مختلف التخصصات وتوفير المحتوى التدريبى باللغة العربية لتدريسها للطلاب الذى يتحدثون العربية .



وقال الدكتور عماد عتمان : "أننا نتحرك فى جامعة طنطا فى إطار دور مصر الرائد فى أفريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانًا بمسؤليتنا تجاه الأشقاء الأفارقة بهدف تعزيز التعاون الاكاديمى فى مجالات التعليم والبحث العلمى لدعم تنمية قارتنا الغالية، كما نسعى بخطوات جادة لينطلق شعاع مصر الحضارى والتعليمى إلي القارة السمراء بعد استعادة " أم الدنيا" دورها القيادى فى إفريقيا".



كانت السفارة المصرية بجيبوتي قد استقبلت وزير التعليم العالي الجيبوتي الدكتور نبيل احمد، حيث قام السفير المصري محمد مصطفي عرفي بعرض جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة وخاصةً مجال التعليم الجامعي، مشيراً إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح في تدشين تعاون بين جامعة طنطا وجامعة جيبوتي، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الشعب الجيبوتي الشقيق. كما ثمن الوزير الجيبوتي الجهود المصرية، مؤكداً حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته المتعددة في هذا الصدد.