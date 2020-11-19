طقس الخليج.. مائل للبرودة فى السعودية والكويت وصحو إلى غائم بالإمارات

كتب محمد جمال

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا الخميس، فسيكون الطقس معتدل فى مختلف مناطق المملكة مع درجات حرارة حول معدلاتها الاعتيادية، مع فرصة لزخات رعدية من المطر وإليكم التفاصيل فى باقى الدول...

السعودية

يتوقع أن يكون الطقس معتدل نهار الخميس في غالبية مناطق المملكة يميل للبرودة خلال ساعات الليل والمساء في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية كما ويتوقع نشاط للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط البلاد تعمل على إثارة الاتربة والغبار في المناطق الغربية الداخلية، وترتفع درجات الحرارة خاصة في وسط وشمال البلاد وتسود أجواء معتدلة الى لطيفة بوجه عام.

فرصة لزخات رعدية من المطر محلية الطابع ومحدودة النطاق على اجزاء من عسير ومنطقة مكة المكرمة.

وتكون الرياح في شرق ووسط البلاد شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية الى جنوبية غربية نشطة السرعة في جنوب وغرب ووسط المملكة تثير الأتربة والغبار.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:06، والمد الثاني عند 05:32، والجزر الأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

ويكون بحر عمان خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:46، الثاني عند الساعة 01:23، والجزر الأول عند الساعة 18:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:-

أبوظبي 28 21

دبي 27 22

الشارقة 28 20

عجمان 27 23

الكويت

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

نهارًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً، والرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد عند المساء، ودرجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.