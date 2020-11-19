ضبط 5807 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5807سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتحرير 506 مخالفة لقرارات الغلق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.