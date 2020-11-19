اليوم السابع
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ضبط 5807 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:32 ص
ضبط 5807 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة بالمواصلات
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية  قِبل 5807سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتحرير 506  مخالفة لقرارات الغلق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 


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