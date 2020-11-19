ضبط 2.5 طن أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 2500 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالفيوم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والأسماك ومنافذ البيع للتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأشار الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إلى أن حملة مشتركة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع قسم مباحث تموين الفيوم، قامت بضبط 2500 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتظهر عليها علامات الفساد، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسعار والأسواق.