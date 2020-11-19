ضبط 2.5 طن أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 2500 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالفيوم.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والأسماك ومنافذ البيع للتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأشار الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إلى أن حملة مشتركة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع قسم مباحث تموين الفيوم، قامت بضبط 2500 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتظهر عليها علامات الفساد، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية.
وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسعار والأسواق.
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