ضبط 18 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب 1300 كيلو دقيق مدعم بالبحيرة

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 18 مخبزا بمركز كفر الدوارودمنهور، وذلك لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وتهريب 26 شيكارة دقيق بوزن 1300 كيلو من حصص الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.