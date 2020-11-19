ضبط مخزن يعبئ الشيبسى الفاسد بالمنطقة الصناعية فى الإسماعيلية

تمكنت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف وتوجيه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتوجيه حملة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية لضبط مخزن يعبئ كميات من الشيبسي الفاسد بالمنطقة الصناعية، في استجابة سريعه بعد ورود بلاغ لمحافظ الإسماعيلية بوجود مخزن بالمنطقة الصناعية يعبء كميات من الشيبسي الفاسد استعدادًا لبيعه للمواطنين.
وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية علي الفور بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية والصحة ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ، لما تمثلة القضية من خطورة على صحة المواطن وخاصة الأطفال، وبالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المسؤل عن المخزن والتحفظ علي الكميات المضبوطة.
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