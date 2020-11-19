اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخزن يعبئ الشيبسى الفاسد بالمنطقة الصناعية فى الإسماعيلية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:27 ص
ضبط مخزن يعبئ الشيبسى الفاسد بالمنطقة الصناعية فى الإسماعيلية بطاطس شيبسى فاسدة - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف وتوجيه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتوجيه حملة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية لضبط مخزن يعبئ كميات من الشيبسي الفاسد بالمنطقة الصناعية، في استجابة سريعه بعد ورود بلاغ لمحافظ الإسماعيلية بوجود مخزن بالمنطقة الصناعية يعبء كميات من الشيبسي الفاسد استعدادًا لبيعه للمواطنين.

وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية علي الفور بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية والصحة ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ، لما تمثلة القضية من خطورة على صحة المواطن وخاصة الأطفال، وبالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المسؤل عن المخزن والتحفظ علي الكميات المضبوطة.
 
 
 
 
 
 
 

 


الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

التموين

مواد غذائيه فاسده

مصنع شبسى

محافظ الاسماعيليه

المنطقه الصناعيه بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة