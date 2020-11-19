ضبط مخزن يعبئ الشيبسى الفاسد بالمنطقة الصناعية فى الإسماعيلية

وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية علي الفور بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية والصحة ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ، لما تمثلة القضية من خطورة على صحة المواطن وخاصة الأطفال، وبالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المسؤل عن المخزن والتحفظ علي الكميات المضبوطة.