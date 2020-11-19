ضبط أدوية تؤثر على الحالة النفسية بمحل يعمل كصيدلية فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بقنا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلية، والدكتور محمد نصر، مدير التفتيش الصيدلى، بالتعاون مع الرقابة التموينية، من ضبط محل غير مرخص يعمل كصيدلية بصورة غير قانونية بأحد المراكز بقنا.

وقال راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة أسفرت عن وجود أدوية جدول أول، وأدوية جدول تانى مؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، لافتًا إلى تحريز جميع الأدوية، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ للعرض على النيابة للتصرف.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا تهاون مع المخالفين الذين يضرون بصحة ودواء المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار اهتمامات الدولة بقطاع الدواء وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وإشراف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المخالفين من التحايل على القانون والأضرار بصحة المواطنين.