صور.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالعاملين بخدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدورة المنعقدة بالتعاون بين إدارة التدريب الإدارى بمحافظة كفر الشيخ، ووحدة حقوق الإنسان بالديوان، ومديرية التربية والتعليم ، لتنفيذ برنامج "لغة الإشارة" لموظفى إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بالمحافظة تحت إشراف عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتنفيذاً لاستراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال تفقده ومتابعته لتنفيذ البرنامج تحت شعار"الإتاحة حياه" بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالديوان، ووسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن التدريب يؤهل موظفى خدمات الشباك بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية إلى خدمة المترددين على تلك الإدارات من المواطنين ذوى القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لخدمتهم بسهولة ويسر باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة من تلك الجهات، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وحسن تقديم الخدمات لهم، وتأهيل الموظفين ببعض الإدارات التى تستلزم التعامل المباشر معهم، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن إلمام موظفى الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من الأهمية بمكان، خاصة فى ظل التحول إلى منظومة الخدمات التى تعتمد على الشباك الواحد، وأن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسى لكافة مؤسسات الدولة.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إن تأهيل بعض الموظفين بإدارتى خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية على لغة الاشارة، اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان، لتيسير التعامل مع ذوى الهمم من الصم والبكم وتمكينهم من إيجاد موظفين يستقبلون رسالتهم وطلباتهم بسهولة ويسر.

وأكد كريم السماحي، مدير ادارة التدريب بالمحافظة، أن إدارة التدريب تقدم برامجها لرفع مستوى الموظف الحكومى وتأتى مثل هذه البرامج استجابة لحاجة ملحة ولسد الاحتياج وهذا هو الهدف الرئيسى للتدريب، مشيراً إلى أن ورشة العمل تأتى فى اطار تفعيل مشاركة المحافظة فى اجندات التدريب لتأهيل العاملين بها فى كافة المجالات الخدمية، فضلاً عن الاستفادة من المتخصصين فى كافة المجالات يحاضر فى الورشة التدريبية نخبة من الكوادر المتخصصة فى مجال لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إن ورشة العمل تأتى انطلاقاً من دور وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة لتذليل العقبات أمام كافة المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، لأن لغة الاشارة تعد وسيلة تواصل غير صوتية يستخدمها ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم عن طريق استخدام حركات اليدين وتعابير الوجه وحركات الشفاه وحركة الجسم.

جدير بالذكر؛ أن البرنامج جاء فى إطار التعاون المثمر بين إدارة التدريب الإدارى بالمحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ التى وفرت المتخصصين من مدربى لغة الإشارة لتقديم البرنامج الذى انطلقت فعالياته اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية بقاعة التدريب الإدارى بالديوان العام.

المحافظ خلال تفقده ومتابعته لتنفيذ البرنامج

المحافظ خلال تفقده ومتابعته لتنفيذ البرنامج

المحافظ خلال تفقده ومتابعته لتنفيذ البرنامج