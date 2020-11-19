صور.. حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية تحت شعار "عودة الرياضة" بالأقصر

وأقيمت الفعاليات على مدار الأيام الماضية بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور مجدي البدري وكيل وزارة المدن الشبابية، وحفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أقيمت فعاليات اللقاء الرياضي لأوليمبياد الفتاة الجامعية (النسخة الرابعة) بمشاركة 500 فتاة من الجامعات المصرية، وذلك فى ألعاب (خماسي كرة قدم - الكرة الطائرة - تنس طاولة - العاب قوى جرى 100م – دفع جلة – وثب طويل)، بمشاركة 500 طالبة من 24 جامعة وهى (السويس / جنوب الوادي / بنى سويف / سوهاج / اسوان / طنطا / بنها / دمنهور / كفر الشيخ / الفيوم / الزقازيق / المنصورة / الأٌقصر / قناة السويس / اسيوط / المنوفية / مطروح / ازهر اسيوط / حلوان / اسكندرية /وزارة التعليم العالى /المنيا / الازهر / عين شمس )، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور مجدي البدري وكيل وزارة المدن الشبابية.

وفى كلمة ألقاها حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة، شكر فيها الدكتور أشرف صبحى وقيادات وزارة الشباب والرياضة على اختيار محافظة الاقصر لإقامة الاوليمبياد، وأشاد بالتزام الطالبات وتحليهم بالروح الرياضية ووعدهم باستقبالهم في أي وقت، وفى كلمة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، أشادت بحسن التنظيم و الضيافة واثنت على المجهود المبذول من إدارة المدينة الشبابية وإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، وفى نهاية الحفل تم تسليم شهادات تقدير للفائزات بالمراكز الاولي وايضا تم تكريم جميع الجامعات المشاركة.

ومن الجدير بالذكر أن أوليمبياد الفتاة الجامعية تنظمة سنويا الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابى)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بحضور 500 فتاة من الجامعات المصرية، حيث حضر الإحتفال الختامى اللواء أركان حرب أحمد العيسوي مدير عام المدينة الشبابية بالطود، وأحمد عبد ربه مدير عام النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد السميع مدير إدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عادل الهواري من وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إسلام عاطف من وزارة الشباب والرياضة.

حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية

حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية

حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية

حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية

حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية حفل ختام أوليمبياد الفتاة الجامعية