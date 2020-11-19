صور.. جنايات الزقازيق تجرى معاينة لمخزن مخدرات يديره أب وأبناؤه

الشرقية- فتحية الديب

أجرى المستشار باسم جاويش، المستشار بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، معاينة تصويرية لمسكن بدائرة مركز بلبيس، تم إستخدامه من قبل أب وأبنائه الثلاثة لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، واصطحبت قوات الشرطة الأشقاء الثلاثة، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة بحضور أحمد حمدى، وكيل نيابة بلبيس العامة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وجرت المعاينة، بناء على طلب سبق وقدمته هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة أثناء نظر الجلسات، حيث أجريت المعاينة باعتبار أن المسكن كان مخزن لتصنيع المواد المخدرة للاتجار بها، واستغرقت المعاينة ساعة ونصف الساعة، وتم التقاط مقاطع فيديو سيتم عرضها على المحكمة الجلسة المقبلة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 15037 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 29 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية للرائد أحمد فخرى العزازى، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، والنقيب أحمد فخرى عاشور، نقيب شرطة بالإدارة، برئاسة المقدم محمد غيث، مدير فرع الإدارة بالعاشر من رمضان، بقيام كل من "سليمان س س" مقيم بساتين بركات مركز بلبيس، وأبنائه "ي" 23 سنة طالب و"ع" 21 سنة سائق، و"ع" 18 سنة طالب، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة.

وتنفيذا لإذن النيابة العامة، تمكنت حملة من مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من مداهمة مسكن المتهمين وضبط بحوزة المتهم الثانى10 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وضبط بحوزة المتهم الرابع 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة المتهم الثالث 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وبالانتقال لمنزلهم لاستكمال التفتيش عثر على كيس بداخله 20 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وعثر بغرفة المتهم الأول على كيس بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار ويتزعهم المتهم الأول الهارب، كما ضبط دراجتين بخاريتين يتم استخدامهم فى توزيع المواد المخدرة التى بلغ إجمالها 7 كليو من مخدر الحشيش، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو الليل، بناية جنوب الزقازيق الكلية، إلى محكمة الجنايات الزقازيق.



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