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"صحة كفر الشيخ " تنهى حملة مكافحة الديدان المعوية بنسبة 101.3% من المستهدف

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:45 م
"صحة كفر الشيخ " تنهى حملة مكافحة الديدان المعوية بنسبة 101.3% من المستهدف الحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انتهاء الحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، اليوم الخميس، والتى انطلقت يوم الاثنين 9 من شهر نوفمبر الجارى .

وأضافت سلام، كان المستهدف من الحملة 505 ألف طفل وتلميذ برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتمكنا من تطعيم 511 ألف و927 طفل وتلميذ ،وحققنا بنسبة 101.3%، ووجهت الشكر لفرق إدارة مكافحة البلهارسيا القائمة على الحملة ،وعددهم 350 فريق تم توزيعهم على مستوى محافظة كفر الشيخ.

 

 

 


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