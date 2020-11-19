"صحة كفر الشيخ " تنهى حملة مكافحة الديدان المعوية بنسبة 101.3% من المستهدف

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انتهاء الحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، اليوم الخميس، والتى انطلقت يوم الاثنين 9 من شهر نوفمبر الجارى .

وأضافت سلام، كان المستهدف من الحملة 505 ألف طفل وتلميذ برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتمكنا من تطعيم 511 ألف و927 طفل وتلميذ ،وحققنا بنسبة 101.3%، ووجهت الشكر لفرق إدارة مكافحة البلهارسيا القائمة على الحملة ،وعددهم 350 فريق تم توزيعهم على مستوى محافظة كفر الشيخ.