اليوم السابع
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صحة شمال سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:15 م
صحة شمال سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا بيان مديرية الصحة بشمال سيناء عن حالات كورونا
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء في بيانها اليومي بشأن متابعة كورونا أن إجمالي عدد ما سجل من حالات صفر حالات إيجابية، و10 حالات شفاء، وصفر وفيات، وحالات العزل المنزلي للمصابين 48 حالة، و4 حالات حجز بالمستشفيات.

فيما بلغ إجمالي إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التي سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة 153 حالة إيجابية، 660 حالة شفاء، 44 حالة وفاة .

من جانبها انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم مقرات كليتى العلوم والتربية بجامعة العريش، وتعقيم منزل حالة اشتباه إصابة بكورونا بنطاق حى ضاحية السلام .

وأوضح بيان لمكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية إدارة المتوطنة وضمن البروتوكول بين الصحة وجامعة العريش تحت رعاية دكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة والدكتورة مريم محمود مدير عام الإدارة الطبية بجامعة العريش تم تطهير كلية العلوم وكلية التربية تطهير احترازي ضد فيرس كورونا .

 

 


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