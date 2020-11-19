صحة بجنوب سيناء : قافلة طبية مجانية لوادى مجيرح 1 بدهب.. غدا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قافلة طبية مجانية إلى وادى مجيرح 1 بمدينة دهب خلال يومى الجمعة والسبت 20 ، 21 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء تتضم القافلة توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى مجيرح 1 بمدينة دهب والمناطق المجاورة ، فى عدة تخصصات طبية تضم الباطنه وألأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واضاف وكيل وزارة الصحة فى إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا.