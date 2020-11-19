"شكشوك" أول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

أطلق الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، مبادرة قرية صديقة للطفل، وأعلنوا قرية "شكشوك" كأول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامها المجلس القومى للأمومة والطفولة بمركز التعليم المدنى بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، تزامناً مع اليوم العالمى للطفل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومارتينو ميل مدير مكتب التعاون الإيطالى بالقاهرة، وجيرمى هوبكنز مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور ناصر مسلم منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة.

وتفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنشطة القوافل الصحية والثقافية، وأنشطة معسكر الأطفال للرسوم الفنية والمشغولات اليدوية، والتى تضمنت معرض فنى لرسوم الطفل، ومعرض مشغولات يدوية لأمهات الأطفال.

كما تفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنشطة دوائر الحكى للأطفال "دوى"، وأنشطة تمكين الأطفال من التحول الرقمى، والأنشطة المهارية لفريق الدعوة، كما شهدا جانباً من نموذج لمحاكاة برلمان طفل الفيوم.

خلال كلمته فى احتفالية إعلان قرية شكشوك صديقة للطفل، هنأ محافظ الفيوم أطفال المحافظة باليوم العالمى للطفل، مؤكداً أنهم مستقبل مصر الزاهر، لافتا إلى أن استقبال خط نجدة الطفل لـ3000 مكالمة من الفيوم، يعكس مدى المعرفة والوعى بقضايا الطفولة، مشيراً إلى أهمية تمكين الأطفال والمرأة، وتوفير كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، التى توفر لهم سبل الحياة الكريمة، بالإضافة إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم، وتنمية مهارات الأطفال، ودور المجلس القومى للطفولة والامومة فى الحرص على مراعاة اطفالنا بطريقة سليمة.

كما أعرب المحافظ عن سعادته لما يقوم به الاطفال وأمهاتهم من صناعات يدوية وفنية والتعبير عن أرائهم، موجهاً بعرض منتجاتهم وتسويقها بمهرجان الفيوم الذى يقام بقرية تونس الشهر القادم.

وخلال كلمتها، تقدمت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالشكر لأهالى الفيوم على حفاوة الاستقبال، موضحة أن اختيار قريه شكشوك صديقة للطفل يأتى ضمن الاحتفال باليوم العالمى للطفل 2020، واستكمالاً لاحتفال المجلس خلال شهر اكتوبر الماضى باليوم العالمى للفتاه تحت شعار طفل 2020 (تعليم - صحة - تمكين)، كما يأتى استكمالاً أيضاً لأنشطة برنامج دعم الأطفال وتمكين أسرهم الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى مشروع تنميه 50 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم من خلال العديد من المبادرات والأنشطة، مثل مبادرة مدرسة آمنة صديقة للطفل، ومبادرة أمهات رائدات التى تستهدف السيدات من خلال فصول التنميه الشاملة، وكذلك التمكين الاقتصادى للسيدات.

وأضافت، أن المسئولية تستلزم منا تكثيف الجهود الرامية لحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات، لضمان حياة كريمة لهم، وفى هذا الإطار تم الإعلان اليوم عن مبادرة قرية صديقة للطفل، احتفالاً باليوم العالمى للطفل، للإلتزام بتحسين حياة الأطفال وفقاً لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفقا للمعايير التى يضعها المجلس، مع ضرورة تمكين الفتيات والأمهات، ودعم الاطفال المهمشين ومد يد العون لكل طفل موجود على أرض مصر دون تمييز، وذلك لحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

وفى نهاية الاحتفال، قامت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم الدروع التذكارية لكلا من محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أبشواى.