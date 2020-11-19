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شركة بايونتيك: من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر فى ديسمبر الحالى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:54 م
شركة بايونتيك: من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر فى ديسمبر الحالى فايزر
كتب أحمد عرفة

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أكدت شركة بايونتيك، أنه من الممكن إطلاق لقاحنا المشترك مع فايزر في ديسمبر الحالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأربعاء، إن اللقاحين المحتملين لشركتي فايزر ومودرنا قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة، تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وقال مسؤولون إن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة. وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح.

 


فايزر

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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