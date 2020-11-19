وقال الرؤساء في الرسالة "في الوقت الذى تتطلع فيه الأمة إلى الأمام والتصدي للتحديات اللوجستية لتوزيع لقاح كورونا، سيكون من المهم ضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين وطائرات في الخدمة قادرين على إكمال المهمة".



ويأتي ذلك عقب، إعلان شركتا فايزر وموديرنا نجاح لقاحيهما في التجارب بنسبة 95 %، ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"،وكانت شركات الطيران الأمريكية قد تلقت مساعدات فيدرالية بقيمة 25 مليار دولار، بين مارس وسبتمبر، لتلبية رواتب الموظفين، وتطالب بحزمة ثانية من الدعم بعد إلغاء عشرات آلاف الوظائف.