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سكاى نيوز: الاتحاد الأوروبى قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:49 م
سكاى نيوز: الاتحاد الأوروبى قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي قد يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام.

وفى وقت سابق قال رئيس وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أمام البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، إنه يجب أن يتمتع طالبو اللجوء في الاتحاد الأوروبى بفرص متساوية للحصول على لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية عن أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: "يجيء هذا الطلب من أجل سلامتهم ورفاهيتهم في المجتمعات المضيفة بأكملها" في البلدان التي تستقبلهم.

 

وكان فيتورينو واحداً من العديد من المتحدثين البارزين الذين حضروا المؤتمر الافتراضي الذي نظمه البرلمان الأوروبي وألمانيا حول الهجرة واللجوء في أوروبا اليوم.

 

 

 

 


كورونا

الاتحاد الاوروبى

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كوفيد 19

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