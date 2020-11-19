سقوط صخور بشاطئ برازيلى تنهى حياة عائلة برازيلية وكلبهم.. فيديو وصور

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "كادينا 3" البرازيلية إن حادثا أليما وصادما وقع فى بلدية تيباو دو سول، بعد أن انجرفت بعض الصخور على الشاطئ، وسقطت على عائلة وكلبهم وانهت حياة عائلة من اب وام وطفل رضيع وكلب.



صخور بالبرازيل

Desabamento de falésia mata três pessoas na praia de Pipa, Rio Grande do Nortehttps://t.co/fmm8wI8aKe pic.twitter.com/m4XsmVeIYZ — Estado de Minas (@em_com) November 17, 2020

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن الجهات المختصة بدأت الحفر وعثرت فى البداية على الاب ثم الام ، وكان الكلب يحتضن الطفل وكأنه كان يحاول حمايته، وكان الطفل الرضيع لا يزال يتنفس ، ولكن بعد نقله الى المستشفى جميع المحاولات فشلت .



الصخور تنهى حياة عائلة برازيلية

وأشار أحد الصيادين لصحيفة "جلوبال 1" البرازيلية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مأساة من هذا النوع. "لقد ولدت وترعرعت هنا وهذا ما حدث دائمًا ، ولكن البحر يدمر الجرف أكثر فأكثر، ونحن نرى السائحين يستمتعون بظل المنحدرات ونطلب منهم المغادرة لأننا نعرف المخاطر ".

أفادت بلدية تيباو دو سول ، التي تنتمي إليها بيبا ، أنه تم وضع ملصقات للتحذير من الخطر ، لكن المد يحملها بعيدًا.