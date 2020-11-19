سفير بلاروسيا يزور مدينة دمياط للأثاث ويثنى عليها كأحد المشروعات القومية.. صور

دمياط - معتز الشربينى

استقبلت الغرفة التجارية بدمياط اليوم الخميس سفير جمهورية بيلاروسيا سيرغي ترينتنييف والمستشار التجاري والإقتصادي للسفارة دينيس ميليفسكي، لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال إمكانية توريد منتجات الأخشاب البيلاروسية إلي مصر كمواد خام لصناعة الأثاث المصرية، وقام السفير سيرجي ترينتنييف سفير جمهوريه بيلا روسيا بزيارة مدينة دمياط للأثاث حيث تفقد والوفد المرافق له مجموعة من الورش الصناعية داخل المدينة ومصنع مهندس ياسر العوضي ومعرض مدينة دمياط للأثاث.