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سفير بلاروسيا يزور مدينة دمياط للأثاث ويثنى عليها كأحد المشروعات القومية.. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:53 م
سفير بلاروسيا يزور مدينة دمياط للأثاث ويثنى عليها كأحد المشروعات القومية.. صور السفير يتفقد مدينة الأثاث
دمياط - معتز الشربينى

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استقبلت الغرفة التجارية بدمياط اليوم الخميس سفير جمهورية بيلاروسيا سيرغي ترينتنييف والمستشار التجاري والإقتصادي للسفارة دينيس ميليفسكي، لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال إمكانية توريد منتجات الأخشاب البيلاروسية إلي مصر كمواد خام لصناعة الأثاث المصرية، وقام  السفير سيرجي ترينتنييف سفير جمهوريه بيلا روسيا بزيارة مدينة دمياط للأثاث حيث تفقد والوفد المرافق له مجموعة من الورش الصناعية داخل المدينة ومصنع مهندس ياسر العوضي ومعرض مدينة دمياط للأثاث.

 

  1. السفير يتفقد مدينة الأثاث (1)
السفير يتفقد مدينة الأثاث (1)
 
وأثني  سفير بلاروسيا خلال الزيارة علي مشروع مدينة دمياط للأثاث كأحد المشروعات القومية وتطلع إلي التعاون بين جمهورية بيلا روسيا ومدينه دمياط للأثاث وإيجاد فرص استثمارية مشتركه يتم العمل عليها في القريب العاجل .
 
 
السفير يتفقد مدينة الأثاث (2)
السفير يتفقد مدينة الأثاث (2)

السفير يتفقد مدينة الأثاث (3)
السفير يتفقد مدينة الأثاث (3)

السفير يتفقد مدينة الأثاث (4)
السفير يتفقد مدينة الأثاث (4)

 


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