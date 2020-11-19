زعيمة المعارضة البيلاروسية: الاحتجاجات فى مينسك ليست معادية لروسيا

كتب أحمد عرفة

أكدت المرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن الاحتجاجات في مينسك ليست معادية لروسيا، ومؤيدة للديمقراطية.

ووفقا لموقع روسيا، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية خلال لقاء مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في هولندا: "لا تتسم الثورة البيلاروسية بأي طابع معاد لروسيا. هي موالية للديمقراطية".

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور مينسك فى 25 و26 نوفمبر الجارى، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت المتحدثة الروسية - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن وزير الخارجية سيتوجه إلى مينسك في زيارة عمل من 25 إلى 26 نوفمبر، حيث من المقرر أن يشارك في جلسة مشتركة لمجلسي الخارجية الروسية والبيلاروسية"، مُضيفة أن برنامج الزيارة يشمل أيضًا عقد محادثات مع الرئيس البيلاروسي.