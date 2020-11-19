رويترز: ترامب لم يضع خططا لاستضافة قمة مجموعة السبع

قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لم يضع خططا لاستضافة قمة مجموعة السبع بعد إلغاء اجتماع كان مقررا في يونيو الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية الثلاثة ومصدر رابع مطلع على الأمر إن الرئيس الجمهوري الذي يرفض التسليم بفوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، لم يتخذ قرارا نهائيا لكن الوقت ينفد أمام التخطيط لقمة كبيرة قبل تسليم السلطة في يوم 20 يناير.

وقالت المصادر الدبلوماسية الثلاثة إنه إدارة ترامب لم تتواصل مع أعضاء المجموعة بخصوص مواعيد قمة محتملة لمجموعة السبع أو برنامجها. وأضاف أحد المصادر أنه بينما لا يزال من الممكن عقد اجتماع عبر الإنترنت، لا يوجد عمل على أي بيان مشترك - وهي عملية تحتاج عادة إلى شهو، وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وهنأت بريطانيا، التي تتسلم الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من الولايات المتحدة في يناير، بايدن بفوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي ووجهت له الدعوة لحضور مؤتمر للأمم المتحدة عن التغير المناخي ينعقد في أسكتلندا العام المقبل وكذلك قمة لمجموعة السبع.

وفي البداية ألغى ترامب في مارس خططا لقمة بحضور الزعماء شخصيا في العاشر من يونيو بسبب جائحة كورونا، لكنه سعى لاحقا لإحيائها قبل أن يتخلى عن هذه الخطط في مايو بعدما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لن تحضر وعبر زعماء آخرون عن مخاوفهم.

وذكر أحد المصادر أن ترامب قال في أغسطس آب إنه يميل لاستضافة الاجتماع في "أجواء أكثر هدوءا" بعد الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتخذ أي إجراء آخر.

وقال ترامب أيضا إنه سيوسع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند، معبرا عن رفضه لمجموعة السبع "كمجموعة من الدول عفا عليها الزمن".